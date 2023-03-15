Житель Оренбуржья, жестоко убивший трёх девушек, получил пожизненный срок

Орский филиал Оренбургского областного суда приговорил местного жителя Александра Лазарева к пожизненному лишению свободы за изнасилование и жестокое убийство трёх девушек в Гае.

Как пишет РИА Новости, следствие установило причастность Лазарева ещё к ряду преступлений: через несколько дней после массового убийства, 3 октября, он угнал машину в Орске, пытаясь скрыться от преследовавших его полицейских.

За полтора месяца до этого, 15 августа 2021 года, он изнасиловал ещё одну жительницу Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. Её Лазарев оставил в живых.

Утром 30 сентября 2021 года после тушения пожара в квартире дома на Молодёжной улице в Гае были обнаружили тела двух девушек с признаками насильственной смерти, а во дворе — тело ещё одной с аналогичными телесными повреждениями.

Следователи допросили более 100 свидетелей по делу об убийстве.