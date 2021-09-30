В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту убийства трёх человек

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Следователи возбудили уголовное дело после проверки сообщения о насильственной смерти трёх человек в Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Установлено, что 30 сентября после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодёжной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двоих проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти.

Как добавили в СК, во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями.

Вечером 21 сентября в Москве в подъезде дома на 2-й Владимирской улице было обнаружено тело  женщины с огнестрельными ранениями головы.

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