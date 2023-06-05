Число умерших от отравления контрафактным сидром в Ульяновской области достигло 16, заявил губернатор Алексей Русских.

По последней информации, пострадали 35 человек. Из них 25 — в Димитровграде, девять — в Ульяновске, один — в Новой Малыкле.

«16 человек скончались, 14 пациентов находятся в стационаре ФМБА России в Димитровграде, трое — в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи (УОКЦСВМП), один человек — в Ульяновской областной клинической больнице, ещё один — в ЦК МСЧ», — сообщил Русских.

Минздрав региона уже разослал специальные инструкции для экипажей скорой помощи при обнаружении пациентов с отравлениями любой этиологии.

Предприниматель из Самарской области уже задержан по делу об отравлении жителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

В январе 2022 года в Тюмени девять человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. По данным Следственного комитета, все они купили нелицензионный алкоголь с водочной этикеткой «Родники Сибири». В городе были задержаны четыре подозреваемых в сбыте суррогата.

Также депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.