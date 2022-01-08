В Тюмени девять человек скончались из-за отравления метиловым спиртом

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В Тюмени девять человек умерли из-за отравления метиловым спиртом. По данным Следственного комитета, все они купили нелицензионный алкоголь с водочной этикеткой «Родники Сибири». В городе задержаны четыре подозреваемых в сбыте суррогата.
В Тюмени девять человек скончались из-за отравления метиловым спиртом
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«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в СК.

По версии следствия, с 3 января в ряде торговых точек Тюмени несколько человек сбыли гражданам «нелицензионную спиртосодержащую жидкость», представляющую опасность для жизни и здоровья.

«По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых — 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия», — отметили в ведомстве.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

В декабре вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

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