В Тюмени девять человек скончались из-за отравления метиловым спиртом
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«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в СК.
По версии следствия, с 3 января в ряде торговых точек Тюмени несколько человек сбыли гражданам «нелицензионную спиртосодержащую жидкость», представляющую опасность для жизни и здоровья.
«По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых — 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения, с их участием проводятся необходимые процессуальные действия», — отметили в ведомстве.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.
В декабре вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.