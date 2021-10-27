В России предложили ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.

В обращении он отметил, что в 2021 году произошло несколько трагических событий, связанных с продажей гражданам контрафактной алкогольной продукции, которая стала причиной массовой гибели людей.

В уголовном законодательстве, как он уточнил, за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, к которой относится и контрафактный алкоголь, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц.

Он привёл в пример ситуацию с водителем, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и стал виновником гибели одного человека, и напомнил, что за это грозит до 12 лет лишения свободы.

Таким образом, подчеркнул Хамзаев, в настоящее время ответственность пьяного водителя, ставшего виновником гибели одного человека, превышает ответственность продавца контрафактного алкоголя, чьи действия привели к многочисленным смертям.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц», — говорится в обращении.

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, в свою очередь, отметил, что постоянное повышение сроков лишения свободы не всегда приводит к тому, что человек будет бояться совершить преступление.

«Многие совершающие подобные преступления даже не знают, какой конкретно срок им грозит. Здесь не в сроке дело, а в том, чтобы была возможность предупреждать и пресекать такие действия на ранних стадиях», — сказал юрист.

Ранее в Екатеринбурге полиция задержала двоих подозреваемых после смерти 18 человек из-за отравления метиловым спиртом.

В МВД также рассказали об изъятии более 12 т суррогатного алкоголя в Свердловской области.