В России предложили ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем

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Дмитрий Рункевич
Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем. Копия письма на имя главы МВД Владимира Колокольцева есть в распоряжении RT.
В России предложили ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем
  • Reuters

В обращении он отметил, что в 2021 году произошло несколько трагических событий, связанных с продажей гражданам контрафактной алкогольной продукции, которая стала причиной массовой гибели людей.

В уголовном законодательстве, как он уточнил, за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, к которой относится и контрафактный алкоголь, предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц.

Он привёл в пример ситуацию с водителем, который управлял автомобилем в состоянии опьянения и стал виновником гибели одного человека, и напомнил, что за это грозит до 12 лет лишения свободы.

Таким образом, подчеркнул Хамзаев, в настоящее время ответственность пьяного водителя, ставшего виновником гибели одного человека, превышает ответственность продавца контрафактного алкоголя, чьи действия привели к многочисленным смертям.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части увеличения срока лишения свободы за производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, до 20 лет, если данные деяния повлекли смерть двух и более лиц», — говорится в обращении.

Юрист, основатель и CEO консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко, в свою очередь, отметил, что постоянное повышение сроков лишения свободы не всегда приводит к тому, что человек будет бояться совершить преступление.

«Многие совершающие подобные преступления даже не знают, какой конкретно срок им грозит. Здесь не в сроке дело, а в том, чтобы была возможность предупреждать и пресекать такие действия на ранних стадиях», — сказал юрист.

Ранее в Екатеринбурге полиция задержала двоих подозреваемых после смерти 18 человек из-за отравления метиловым спиртом.

В МВД также рассказали об изъятии более 12 т суррогатного алкоголя в Свердловской области.

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