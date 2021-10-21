В МВД рассказали об изъятии более 12 тонн суррогатного алкоголя в Свердловской области
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«По состоянию на вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в ряде других муниципалитетов Свердловской области оперуполномоченные изъяли свыше 12,5 т алкогольной продукции», — цитирует его ТАСС.
По его словам, ежедневно розыском суррогата занимаются более 1200 сотрудников полиции.
«Работа в этом направлении органами внутренних дел ведётся в тесном взаимодействии с ФСБ и СКР», — отметил Горелых.
Ранее помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова заявила, что число умерших после употребления метилового спирта в Свердловской области выросло до 24.
21 октября сообщалось, что обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя на Урале предъявлено трём фигурантам.