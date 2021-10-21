В МВД рассказали об изъятии более 12 тонн суррогатного алкоголя в Свердловской области

Короткая ссылка
Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудники правоохранительных органов изъяли более 12,5 т суррогатной алкогольной продукции в Свердловской области после отравления метанолом.
В МВД рассказали об изъятии более 12 тонн суррогатного алкоголя в Свердловской области
  • © СК РФ

«По состоянию на вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в ряде других муниципалитетов Свердловской области оперуполномоченные изъяли свыше 12,5 т алкогольной продукции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ежедневно розыском суррогата занимаются более 1200 сотрудников полиции.

«Работа в этом направлении органами внутренних дел ведётся в тесном взаимодействии с ФСБ и СКР», — отметил Горелых.

Ранее помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова заявила, что число умерших после употребления метилового спирта в Свердловской области выросло до 24.

21 октября сообщалось, что обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя на Урале предъявлено трём фигурантам. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить