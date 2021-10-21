В МВД рассказали об изъятии более 12 тонн суррогатного алкоголя в Свердловской области

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых заявил, что сотрудники правоохранительных органов изъяли более 12,5 т суррогатной алкогольной продукции в Свердловской области после отравления метанолом.

«По состоянию на вечер 21 октября в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Асбесте и в ряде других муниципалитетов Свердловской области оперуполномоченные изъяли свыше 12,5 т алкогольной продукции», — цитирует его ТАСС.

По его словам, ежедневно розыском суррогата занимаются более 1200 сотрудников полиции.

«Работа в этом направлении органами внутренних дел ведётся в тесном взаимодействии с ФСБ и СКР», — отметил Горелых.

Ранее помощник прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Нина Жумаркова заявила, что число умерших после употребления метилового спирта в Свердловской области выросло до 24.

21 октября сообщалось, что обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя на Урале предъявлено трём фигурантам.