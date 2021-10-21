Трём фигурантам предъявлено обвинение по делу об отравлении суррогатным алкоголем на Урале
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- РИА Новости
«В суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Айвазова Анара, также обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Также в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении двух других фигурантов дела — Надира Мамедова и Армена Аветисяна.
СК подтвердил ранее гибель 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метиловым спиртом.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух или более лиц).