Трём фигурантам предъявлено обвинение по делу об отравлении суррогатным алкоголем на Урале

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Обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя на Урале предъявлено трём фигурантам. Об этом сообщили в пресс-службе Чкаловского районного суда Екатеринбурга.
Трём фигурантам предъявлено обвинение по делу об отравлении суррогатным алкоголем на Урале
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«В суд поступил материал об избрании меры пресечения в отношении Айвазова Анара, также обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК России», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы суда. 

Также в суд поступили материалы об избрании меры пресечения в отношении двух других фигурантов дела — Надира Мамедова и Армена Аветисяна.

СК подтвердил ранее гибель 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метиловым спиртом.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух или более лиц).

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