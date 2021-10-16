СК подтвердил гибель 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метиловым спиртом

По факту смерти 18 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит РИА Новости сообщение.

По версии следствия, в Чкаловском районе города несколько человек сбыли гражданам «спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей».

«В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек», — пояснили в СК

Ранее координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил о смерти 16 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге.

По его словам, предпринимателя, который продавал контрафактный алкоголь, задержали.