СК подтвердил гибель 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метиловым спиртом

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По факту смерти 18 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.
СК подтвердил гибель 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метиловым спиртом
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«Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», — приводит РИА Новости сообщение.

По версии следствия, в Чкаловском районе города несколько человек сбыли гражданам «спиртосодержащую жидкость (метиловый спирт), представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей».

«В результате употребления внутрь указанной жидкости погибли 18 человек», — пояснили в СК

Ранее координатор проекта «Народный контроль» по Свердловской области Дмитрий Чукреев сообщил о смерти 16 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге. 

По его словам, предпринимателя, который продавал контрафактный алкоголь, задержали.

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