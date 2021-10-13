Ещё один человек арестован по делу об отравлении алкоголем в Оренбургской области

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В Оренбургской области суд арестовал ещё одного фигуранта уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем. Об этом рассказали в объединённой пресс-службе судов региона.
Ещё один человек арестован по делу об отравлении алкоголем в Оренбургской области
  • РИА Новости

«Ленинский районный суд Орска рассмотрел сегодня материал по избранию меры пресечения в отношении жителя Орска, который поставлял суррогатный алкоголь задержанным лицам. Взят под арест сроком на два месяца», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, мужчина поставлял суррогатный алкоголь в магазины восточного Оренбуржья.

Ранее число умерших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.

Подробности — в материале RT.

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