Ещё один человек арестован по делу об отравлении алкоголем в Оренбургской области
- РИА Новости
«Ленинский районный суд Орска рассмотрел сегодня материал по избранию меры пресечения в отношении жителя Орска, который поставлял суррогатный алкоголь задержанным лицам. Взят под арест сроком на два месяца», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, мужчина поставлял суррогатный алкоголь в магазины восточного Оренбуржья.
Ранее число умерших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34.
9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.
Подробности — в материале RT.