Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«По состоянию на 19:00 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались», — заявили власти.
Ранее было известно о 32 жертвах.
9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.
Подробности — в материале RT.