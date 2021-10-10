Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34

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Число умерших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34.
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«По состоянию на 19:00 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались», — заявили власти.

Ранее было известно о 32 жертвах.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.

Подробности — в материале RT.

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