Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34

Число умерших из-за отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области увеличилось до 34.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«По состоянию на 19:00 10 октября в регионе известно о 67 пострадавших от суррогатного алкоголя, 34 из них скончались», — заявили власти.

Ранее было известно о 32 жертвах.

9 октября сообщалось, что полиция продолжает исследовать изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области. В ряде случаев был обнаружен метанол.

Подробности — в материале RT.