Полиция исследует смертельный суррогатный алкоголь в Оренбургской области

Полиция исследует изъятый суррогатный алкоголь в Оренбургской области, который, как предполагается, стал причиной гибели 26 человек.

Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.

«С мест происшествий, на складах и в продовольственных магазинах региона изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований», — говорится в заявлении.



Отмечается, что в общей сложности в полицию поступило около 2 тыс. единиц изъятых объектов.

«На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются», — добавляется в сообщении.

Ранее сообщалось, что Советский районный суд Орска Оренбургской области отправил под стражу на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились, согласно последним данным, 26 человек.