Полиция исследует смертельный суррогатный алкоголь в Оренбургской области
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МВД Медиа.
«С мест происшествий, на складах и в продовольственных магазинах региона изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, пустая тара и другие объекты для исследований», — говорится в заявлении.
Отмечается, что в общей сложности в полицию поступило около 2 тыс. единиц изъятых объектов.
«На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются», — добавляется в сообщении.
Ранее сообщалось, что Советский районный суд Орска Оренбургской области отправил под стражу на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились, согласно последним данным, 26 человек.