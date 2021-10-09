Суд арестовал одного из обвиняемых по делу о суррогатном алкоголе

Советский районный суд Орска Оренбургской области отправил под стражу на два месяца обвиняемого в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились, согласно последним данным, 26 человек.

Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

«Первый фигурант 1992 года рождения обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК России (производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц). Под арестом пробудет до 8 декабря», — сказала собеседница.

Ранее следователи задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди.

Позднее в СК заявили о задержании новых подозреваемых по данному делу.