В СК заявили о задержании новых подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем

Следователи задержали ещё троих человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились, согласно последним данным, 18 человек.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Следователями во взаимодействии с оперативными сотрудниками полиции установлены и задержаны шесть лиц, подозреваемых в совершении расследуемых преступлений, в отношении которых следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Отмечается, что среди новых фигурантов — 50-летняя жительница села Джасай, у которой изъяли 132 бутылки со спиртосодержащей жидкостью, и два жителя Орска 35 и 34 лет, родственники основного фигуранта.

По данным СК, по факту происшествия возбуждено уже шесть уголовных дел.

Ранее следователи задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди.

В Оренбургской области 18 человек погибли после употребления суррогатного алкоголя, ещё 19 находятся в медучреждениях региона. Как заявили в областном Минздраве, в их крови обнаружен чистый метанол, а в ряде случаев его концентрация в организме в три-пять раз выше смертельной дозы.

Подробнее по теме — в материале RT.