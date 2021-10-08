В Оренбургской области задержали подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем

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Следователи задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым отравилось 22 человека, 14 из которых в итоге скончались.
В Оренбургской области задержали подозреваемых по делу об отравлении суррогатным алкоголем
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Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК России.

По версии следствия, организацией нелегального производства и сбыта суррогатного алкоголя в крупном размере занимался 29-летний житель Орска.

«Данный гражданин задержан следователями в порядке ст. 91 УПК России. Кроме того, произведены задержания 60-летнего жителя села Акжарское Ясненского городского округа и 47-летней жительницы посёлка Красночабанский Домбаровского района Оренбургской области, осуществивших сбыт спиртосодержащей продукции потерпевшим», — говорится в заявлении.

Отмечается, что следователи подготовили ходатайства об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Согласно последним данным региональных властей, в результате отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области погибли 14 человек.

По факту происшествия СК возбудил два уголовных дела.

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