Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 26

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В Оренбургской области число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 26.
Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 26
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве региона.

«Пострадавших — 54 человека... На данный момент умерли 26 человек, 28 живы», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на востоке Оренбуржья работает бригада самых опытных реаниматологов и наркологов.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Следователи задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди.

Позднее в СК заявили о задержании новых подозреваемых по данному делу.

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