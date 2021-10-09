Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 26

В Оренбургской области число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 26.

Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве региона.

«Пострадавших — 54 человека... На данный момент умерли 26 человек, 28 живы», — отметили в ведомстве.

В министерстве добавили, что на востоке Оренбуржья работает бригада самых опытных реаниматологов и наркологов.

Ранее сообщалось о 21 погибшем.

Следователи задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди.

Позднее в СК заявили о задержании новых подозреваемых по данному делу.