Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 26
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в Минздраве региона.
«Пострадавших — 54 человека... На данный момент умерли 26 человек, 28 живы», — отметили в ведомстве.
В министерстве добавили, что на востоке Оренбуржья работает бригада самых опытных реаниматологов и наркологов.
Ранее сообщалось о 21 погибшем.
Следователи задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди.
Позднее в СК заявили о задержании новых подозреваемых по данному делу.