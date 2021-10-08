Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21

В Оренбургской области число погибших в результате отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 21. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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РИА Новости