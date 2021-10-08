Число жертв отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 21
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- РИА Новости
«На данный момент от отравления метанолом после употребления суррогатного алкоголя в области скончался 21 человек», — приводит РИА Новости сообщение.
Как уточняет ТАСС, число пострадавших в результате отравления увеличилось до 28.
Ранее сообщалось о 18 погибших.
Следователи задержали трёх человек, подозреваемых в нелегальном сбыте суррогатного алкоголя, которым смертельно отравились люди.
Позднее в СК заявили о задержании новых подозреваемых по данному делу.