«В продукции обнаружен метанол»: число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье возросло до 29

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29, всего пострадали 54 человека. В региональном УМВД сообщили, что с мест происшествий, складов и из продовольственных магазинов была изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки. В некоторых из них экспертиза выявила метанол.

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Оренбургской области возросло до 29. Об этом сообщили в СК.

По словам замминистра региональной и информационной политики региона Инны Аверковой, смертность увеличилась за счёт того, что погибли те, кто был доставлен в тяжёлом состоянии.

Она добавила, что на данный момент нет потребности в перемещении находящихся в тяжёлом состоянии пострадавших в другие клиники.

Напомним, о массовом отравлении суррогатной алкогольной продукцией в Оренбургской области стало известно 7 октября. Следователи задержали шесть человек по подозрению в причастности к произошедшему, а также обнаружили склад, с которого осуществлялся сбыт контрафактного алкоголя. Позже в объединённой пресс-службе судов региона уточнили, что в рамках расследования было задержано семь подозреваемых.

Как сообщила накануне вице-губернатор, министр здравоохранения области Татьяна Савинова, анализы биологических жидкостей пострадавших и погибших выявили содержание в них чистого метанола, в некоторых случаях его концентрация в организме оказалась в три-пять раз выше смертельной дозы.

Она также рассказала, что все отравившиеся проживали в разных домохозяйствах и районах и покупали контрафактный алкоголь не в заводской упаковке.

«По нашим данным, это метиловый спирт», — добавила министр.

На фоне произошедшего губернатор региона Денис Паслер провёл экстренное совещание с главами территорий и поручил принять меры по экстренному информированию населения о недопустимости приобретения и употребления нелегальной алкогольной продукции.

По данным «Вести.Ru», массовость отравления может быть связана с тем, что в городских поселениях и сёлах области праздновали окончание основных полевых работ. Также телеканал сообщил, что в регионах полиция общается с жителями и просит людей не покупать алкоголь без акцизной марки.

По факту инцидента Следственный комитет возбудил шесть уголовных дел, объединённых в одно производство, в том числе по статье «Производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть более двух лиц».

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В региональном УМВД 9 октября сообщили, что с мест происшествий, складов и из продовольственных магазинов региона была изъята спиртосодержащая продукция, разлитая в стеклянные и пластиковые бутылки, а также пустая тара и другие объекты, которые были направлены на экспертизу.

«В общей сложности в экспертно-криминалистические подразделения УМВД России по Оренбургской области, расположенные в г. Орске, поступило около 2 тыс. единиц изъятых объектов. Для их анализа задействованы наиболее опытные специалисты, откомандированные из областного центра. На данный момент в ряде объектов обнаружен метанол. Исследования продолжаются», — рассказали в министерстве.

Также в субботу Советский районный суд Орска Оренбургской области арестовал четырёх фигурантов дела о незаконном сбыте алкоголя. По данным РИА Новости, двое из них признали вину, двое других признали частично.

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в разговоре с RT высказал мнение, что бутлегеры не специально отравили людей, а перепутали этиловый и метиловый спирт.

«Метиловый спирт практически идентичен по вкусу, цвету и запаху и вызывает такое же состояние опьянения. И первые симптомы отравления появляются через четыре-шесть, а иногда даже восемь часов. Смертельная доза для взрослого человека — 30 мл. Люди приобретали эту алкогольную продукцию, она была левая. То есть произведена и поставлена она была каким-то образом через специальные торговые точки, которые, скорее всего, торговали «неучтёнкой», не удостоверившись в качестве продукции», — рассказал он.

Эксперт отметил, что метиловый спирт очень похож на этиловый и спутать их очень легко.

«Метанола у нас производится намного больше, чем этилового спирта… Несмотря на то что он ограничен к продаже, он попадает на рынок. Вообще, стоимость метанола примерно 18 рублей за литр. Понятно, что бутлегеры считают, сколько они из этого могут наделать такой псевдоводки. Получается очень дёшево… Эта продукция плохо контролируется», — рассказал специалист.