В Минздраве рассказали об уровне потребления алкоголя в России

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой празднованию всероссийского Дня трезвости, который отмечается 11 сентября, заявил, что «с 2008 по 2019 год потребление алкоголя снизилось с 15,7 до 9,1 л на душу населения, достаточно радикально».

Он отметил, что «можно было бы сказать, что это расчётные цифры, если бы параллельно с этим не сокращалась смертность, ассоциированная с потреблением алкоголя».

«Хотелось бы отметить сокращение заболеваемости алкогольной зависимостью примерно на 45%, первичной заболеваемости алкогольными расстройствами… примерно на 70%», — цитирует ТАСС Салагая.

В июне Салагай заявлял, что в стране фиксируется снижение уровня потребления табака и алкоголя.