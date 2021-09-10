В Минздраве рассказали об уровне потребления алкоголя в России
- РИА Новости
Он отметил, что «можно было бы сказать, что это расчётные цифры, если бы параллельно с этим не сокращалась смертность, ассоциированная с потреблением алкоголя».
«Хотелось бы отметить сокращение заболеваемости алкогольной зависимостью примерно на 45%, первичной заболеваемости алкогольными расстройствами… примерно на 70%», — цитирует ТАСС Салагая.
В июне Салагай заявлял, что в стране фиксируется снижение уровня потребления табака и алкоголя.