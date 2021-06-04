В Минздраве заявили о снижении в России потребления табака и алкоголя

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Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай заявил, что в стране фиксируется снижение уровня потребления табака и алкоголя.
В Минздраве заявили о снижении в России потребления табака и алкоголя
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом он сказал в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«По потреблению и табака, и алкоголя статистика на данный момент формируется… В целом есть снижение потребления и по табаку, и по алкоголю. Потребление табака составляет порядка 21%», — цитирует его РИА Новости.

Ранее врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News рассказал о способах бросить курить.

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