Иммунолог рассказала о негативных последствиях курения
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«У курильщиков со стажем порядка 20 лет, в основном это пожилые люди, формируется такое заболевание, как хроническая обструктивная болезнь лёгких», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, на начальной стадии многие не чувствуют симптомов и не обращаются к врачам.
«Организм настолько «умный», что пытается компенсировать дефицит запасной лёгочной ткани. Для привычной жизни людям этого хватает. Болезнь же, разумеется, это большая нагрузка. Особенно COVID-19», — отметила Ярцева.
Как напомнила эксперт, курение влияет не только на лёгочную ткань — происходит системное повреждение сосудов по всему организму, развивается атеросклероз.
Ранее врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News рассказал о способах бросить курить.