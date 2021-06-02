Иммунолог рассказала о негативных последствиях курения

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Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о негативных последствиях курения.
Иммунолог рассказала о негативных последствиях курения
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«У курильщиков со стажем порядка 20 лет, в основном это пожилые люди, формируется такое заболевание, как хроническая обструктивная болезнь лёгких», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, на начальной стадии многие не чувствуют симптомов и не обращаются к врачам.

«Организм настолько «умный», что пытается компенсировать дефицит запасной лёгочной ткани. Для привычной жизни людям этого хватает. Болезнь же, разумеется, это большая нагрузка. Особенно COVID-19», — отметила Ярцева.

Как напомнила эксперт, курение влияет не только на лёгочную ткань — происходит системное повреждение сосудов по всему организму, развивается атеросклероз.

Ранее врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с Nation News рассказал о способах бросить курить.

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