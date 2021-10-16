В «Народном контроле» сообщили об отравлении метанолом нескольких человек в Екатеринбурге
- РИА Новости
По словам Чукреева, в Екатеринбурге в связи с этим погибли 16 человек, пишет агентство.
«Предприниматель, который работал — его уже задержали — на рынке Ботаническом, Патриса Лумумбы, 4, реализовывал спирт на розлив», — сказал он.
Как подчёркивает агентство, в пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее.
Тем временем в региональном Минздраве отметили, что информации о происшествии к ним не поступало.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области суд арестовал ещё одного фигуранта уголовных дел об отравлении суррогатным алкоголем.