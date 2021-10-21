Число погибших от отравления метиловым спиртом на Урале возросло до 24
- РИА Новости
«24 человека на сегодняшний день (умерли. — RT)», — приводит РИА Новости заявление Жумарковой.
Ранее СК подтвердил гибель 18 человек в Екатеринбурге из-за отравления метиловым спиртом.
Обвинение по делу о сбыте суррогатного алкоголя на Урале предъявлено трём фигурантам.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкший по неосторожности смерть двух или более лиц).