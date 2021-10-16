Двое подозреваемых задержаны после отравления 18 человек метанолом в Екатеринбурге

Короткая ссылка
Полиция задержала двоих подозреваемых после гибели 18 человек из-за отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Двое подозреваемых задержаны после отравления 18 человек метанолом в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых — местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения», — приводит его слова РИА Новости.

Специалисты проверяют возможные места производства и сбыта суррогатного алкоголя.

По словам Горелых, МВД выясняет круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом. Также устанавливается точное число пострадавших от метанола.

Вечером 16 октября Следственный комитет подтвердил, что в Екатеринбурге 18 человек погибли после употребления жидкости с содержанием метилового спирта.

Возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить