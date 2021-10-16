Двое подозреваемых задержаны после отравления 18 человек метанолом в Екатеринбурге

Полиция задержала двоих подозреваемых после гибели 18 человек из-за отравления метиловым спиртом в Екатеринбурге, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Свердловской области совместно с коллегами из УМВД по городу Екатеринбургу по горячим следам установили и задержали двоих подозреваемых — местных жителей, 1978 и 1967 годов рождения», — приводит его слова РИА Новости.

Специалисты проверяют возможные места производства и сбыта суррогатного алкоголя.

По словам Горелых, МВД выясняет круг связей подозреваемых и как долго они занимались незаконным бизнесом. Также устанавливается точное число пострадавших от метанола.

Вечером 16 октября Следственный комитет подтвердил, что в Екатеринбурге 18 человек погибли после употребления жидкости с содержанием метилового спирта.

Возбуждено уголовное дело.