В Госдуму внесут проект об ужесточении ответственности за незаконный оборот алкоголя

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол рассказал о внесении законопроекта, согласно которому за незаконный оборот алкогольной продукции, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц, предусматривается лишение свободы сроком до 15 лет.

«Законопроект... связан с ужесточением по последствиям, если метанол становится основой суррогатного спирта и этот алкоголь попадает на стол людей, если в результате происходят катастрофические, последствия, то, извините, до 15 лет лишения свободы», — приводит РИА Новости слова Кара-оола.

Он также отметил, что на федеральном уровне необходимо урегулировать вопрос наличия в магазинах алкогольной продукции во время праздников.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев, руководитель проекта «Трезвая Россия», предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ужесточить в России ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем.