В Госдуме поддержали идею ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ужесточить в России ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем.

«Поддерживаю. Действительно, полки российских торговых точек завалены палёным алкоголем. Мало того, что это выпадающие доходы, потому что это подакцизный товар, так ещё и людей банально травят… Сегодня даже есть приложение, которое позволяет поднести гаджет к акцизной марке на бутылке с алкоголем и проверить предысторию и насколько алкоголь качественный», — сказал депутат.

Нилов отметил, что огромное количество неучтённого алкоголя всё равно продаётся, потому что «спрос большой».

«А это всё влияет на здоровье граждан. И мы видим массовые отравления. Поэтому продажу палёного алкоголя надо рассматривать как диверсию и принимать самые жёсткие меры в отношении производителей и руководства торговых точек. Продавец не виноват, он может и не знать, откуда торговая точка получила алкоголь. Но владелец торговой точки должен внимательно смотреть предысторию товара… А если хотят больше зарабатывать, покупая дешёвый палёный спирт и продавая его нашим гражданам, значит, за это должна быть повышенная ответственность», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

В обращении он отметил, что в 2021 году произошло несколько трагических событий, связанных с продажей контрафактной алкогольной продукции, которая стала причиной массовой гибели людей.