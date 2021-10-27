В Госдуме поддержали идею ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с RT прокомментировал предложение ужесточить в России ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем.
В Госдуме поддержали идею ужесточить ответственность за массовое отравление контрафактным алкоголем
  • РИА Новости

«Поддерживаю. Действительно, полки российских торговых точек завалены палёным алкоголем. Мало того, что это выпадающие доходы, потому что это подакцизный товар, так ещё и людей банально травят… Сегодня даже есть приложение, которое позволяет поднести гаджет к акцизной марке на бутылке с алкоголем и проверить предысторию и насколько алкоголь качественный», — сказал депутат.

Нилов отметил, что огромное количество неучтённого алкоголя всё равно продаётся, потому что «спрос большой».

«А это всё влияет на здоровье граждан. И мы видим массовые отравления. Поэтому продажу палёного алкоголя надо рассматривать как диверсию и принимать самые жёсткие меры в отношении производителей и руководства торговых точек. Продавец не виноват, он может и не знать, откуда торговая точка получила алкоголь. Но владелец торговой точки должен внимательно смотреть предысторию товара… А если хотят больше зарабатывать, покупая дешёвый палёный спирт и продавая его нашим гражданам, значит, за это должна быть повышенная ответственность», — заключил собеседник RT.

Ранее руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ужесточить ответственность за массовую гибель людей, вызванную контрафактным алкоголем.

В обращении он отметил, что в 2021 году произошло несколько трагических событий, связанных с продажей контрафактной алкогольной продукции, которая стала причиной массовой гибели людей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить