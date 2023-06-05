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Предпринимателя задержали по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области

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Индивидуальный предприниматель из Самарской области задержан по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области.
Предпринимателя задержали по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом сообщили в СК России.

«Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.

Следствие назначило ряд судебных экспертиз.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 14 человек отравились сидром в Ульяновской области, восемь из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, потерпевшие употребляли сидр — спиртной напиток.

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