Предпринимателя задержали по делу об отравлении сидром жителей Ульяновской области
- РИА Новости
Об этом сообщили в СК России.
«Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц», — говорится в сообщении.
Следствие назначило ряд судебных экспертиз.
Ранее Роспотребнадзор сообщил, что 14 человек отравились сидром в Ульяновской области, восемь из них скончались.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, потерпевшие употребляли сидр — спиртной напиток.