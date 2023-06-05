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Роспотребнадзор: восемь человек скончались из-за отравления сидром в Ульяновской области

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Роспотребнадзор сообщил, что 14 человек отравились сидром в Ульяновской области, восемь из них скончались.
Роспотребнадзор: восемь человек скончались из-за отравления сидром в Ульяновской области
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на управление Роспотребнадзора по региону.

Случаи отравления зафиксированы в Ульяновске и Димитровграде. 

Специалисты ФМБА России и Роспотребнадзор взяли ситуацию под контроль, уточняется в сообщении. 

Также Роспотребнадзор призвал граждан не употреблять напиток «Мистер сидр», изготовленный в Самарской области. 

Ранее глава Димитровграда Андрей Большаков cообщил, что 12 человек отравились алкоголем в городе за три дня, шесть из них скончались.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, потерпевшие употребляли сидр — спиртной напиток.

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