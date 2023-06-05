Двенадцать человек отравились алкоголем в Ульяновской области, шесть из них скончались
- РИА Новости
Об этом рассказал глава Димитровграда Андрей Большаков.
По его словам, в городе проводится заседание комиссии по ЧС в связи с выявлением случаев отравления слабоалкогольными разливными напитками.
«По уточнённой информации, с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан», — написал он в своём Telegram-канале, уточнив, что шестеро граждан скончались.
Большаков уточнил, что из торговых точек изымается алкогольная продукция.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Следователи установили, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».