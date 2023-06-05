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Двенадцать человек отравились алкоголем в Ульяновской области, шесть из них скончались

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Двенадцать человек отравились алкоголем в Димитровграде Ульяновской области за три дня. Шесть из них скончались, ещё шестеро находятся в реанимации.
Двенадцать человек отравились алкоголем в Ульяновской области, шесть из них скончались
  • РИА Новости

Об этом рассказал глава Димитровграда Андрей Большаков.

По его словам, в городе проводится заседание комиссии по ЧС в связи с выявлением случаев отравления слабоалкогольными разливными напитками.

«По уточнённой информации, с 3 по 5 июня в больницы обратились 12 горожан», — написал он в своём Telegram-канале, уточнив, что шестеро граждан скончались.

Большаков уточнил, что из торговых точек изымается алкогольная продукция.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело. 

Следователи установили, что потерпевшие употребляли спиртной напиток «Сидр».

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