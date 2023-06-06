Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
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Об этом сообщает Минздрав региона.
«Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — отмечается в сообщении.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.