Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18

Ещё два человека скончались от отравления сидром в Ульяновской области, число погибших выросло до 18.

Об этом сообщает Минздрав региона.

«Отравление проходит в тяжёлой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», — отмечается в сообщении.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовные дела об отравлении людей в Самарской и Ульяновской областях в Главное следственное управление ведомства для наиболее объективного и всестороннего расследования.