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Диетолог Кабанов рассказал о пользе холодных супов в жару

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Врач-диетолог, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, полезны ли для здоровья холодные овощные супы, такие как окрошка, свекольник или гаспачо, которыми зачастую заменяют горячие блюда в жаркое время.
Диетолог Кабанов рассказал о пользе холодных супов в жару
  • Gettyimages.ru

Холодные летние супы не менее полезны, чем традиционные горячие варианты, сообщил врач в интервью сайту «Аргументы и факты».

«Температура супа не имеет большого значения для пищеварения: согласно исследованиям, скорость переваривания не зависит от температуры пищи. Скорее, слишком горячий, обжигающий суп может повредить чувствительную слизистую оболочку ротовой полости и пищевода: в перспективе это повышает риск злокачественных новообразований», — отметил Кабанов.

При этом не все ингредиенты в таких блюдах одинаково полезны.

Так, специалист посоветовал избегать лишней соли, не использовать ингредиенты с добавленным сахаром (например, колбасные изделия и мясные деликатесы), не злоупотреблять красным мясом.

Ранее диетолог-нутрициолог Антонина Музыченко в беседе с Nation News развеяла популярные мифы о здоровом питании.

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