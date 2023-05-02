Диетолог Дианова посоветовала вместе с шашлыком есть зелень во избежание тяжести в животе

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Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова предупредила, что чрезмерное употребление шашлыка может грозить человеку развитием панкреатита и холецистита. Однако если вместе с шашлыком употреблять зелень, это улучшит пищеварение и переваривание мяса.
Диетолог Дианова посоветовала вместе с шашлыком есть зелень во избежание тяжести в животе
  • РИА Новости

«Можно прийти к панкреатиту или холециститу за счёт тотального чревоугодия, когда много алкоголя, много жирно-жареного. Особенно когда есть проблемы с желчным пузырём», — уточнила Дианова в беседе с URA.RU.

Для того чтобы после приёма пищи не возникло ощущения тяжести в животе, диетолог посоветовала добавлять к мясу зелень. 

Предварительно её нужно хорошо промыть и замочить в тёплой воде с солью, резюмировала Дианова.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина в беседе с Nation News рассказала, как питаться людям после 50 лет, чтобы сохранить здоровье.

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