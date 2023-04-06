Защита Артёма Усса обжаловала в Италии решение об экстрадиции в США

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Адвокат сына губернатора Красноярского края Александра Усса Виничио Нардо сообщил о подаче апелляции в Верховный кассационный суд Италии на решение об экстрадиции Артёма Усса в США.
Защита Артёма Усса обжаловала в Италии решение об экстрадиции в США
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«Мы дали ходатайство вчера... Посмотрим, что скажет суд. Некоторые вещи должны быть установлены с точностью. По кодексу у суда есть шесть месяцев», — цитирует его РИА Новости.

По словам адвоката, побег Усса из-под ареста мог препятствовать вынесению решения, но это неопределённая ситуация.

21 марта 2023 года суд в Италии одобрил экстрадицию Усса в США, однако 23 марта итальянская газета ANSA сообщила, что мужчина покинул место жительства в Милане, а электронный браслет, который был надет на него, сломан. Corriere della Sera писала, что Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

4 апреля мужчина сообщил, что совершил побег и находится в России.

Усс добровольно пришёл в следственный департамент МВД России в Москве, там ему изменили меру пресечения с заочного ареста на подписку о невыезде.

5 апреля агентство РИА Новости сообщало, что сына красноярского губернатора Усса поместили в базу розыска Интерпола.

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