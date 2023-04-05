Нутрициолог Иванова рассказала о вреде сыроедения для женщин из-за нехватки витаминов B12

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Диетолог, нутрициолог Анастасия Иванова в беседе с RT рассказала о повышенном риске развития авитаминоза при сыроедении, несмотря на употребление большого количества фруктов и овощей. По словам специалиста, дефицит витаминов группы B12, D и железа особенно пагубно сказывается на женском организме.
Нутрициолог Иванова рассказала о вреде сыроедения для женщин из-за нехватки витаминов B12
  • Gettyimages.ru
  • © Elizaveta Starkova / EyeEm

«Как ни странно, у сыроедов очень часто развиваются различные авитаминозы, несмотря на увеличенное употребление в пищу овощей и фруктов. Самые опасные — это дефицит витаминов B12, D и железа... особенно для женщин, потому что B12-дефицитная анемия, железодефицитная анемия очень сильно отражаются на состоянии всего организма. Это и выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшение кровоснабжения различных органов, нарушение цикла, неспособность к продолжению рода», — отметила специалист.

По её словам, у мужчин уровень гемоглобина в крови генетически более высокий, чем у женщин, поэтому они менее подвержены развитию анемии на фоне авитаминоза. 

Вместе с тем при употреблении большого количества сырых овощей и фруктов организм подвергается большой клетчаточной нагрузке. По словам Ивановой, это может привести к росту патогенной микрофлоры и служить стартовым фактором развития воспалительных заболеваний кишечника.

Диетолог убеждена в том, что ни одна система нетрадиционного питания не будет являться сбалансированной для человека, потому что человек задуман по ферментному набору и «генетически запланирован под смешанный тип питания».

В любом случае перед тем как менять пищевые привычки, необходимо проконсультироваться со специалистом, подчеркнула Иванова.

Ранее врач Екатерина Терентьева рассказала о том, как определить нехватку витаминов группы В в организме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить