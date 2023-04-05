Нутрициолог Иванова рассказала о вреде сыроедения для женщин из-за нехватки витаминов B12

Диетолог, нутрициолог Анастасия Иванова в беседе с RT рассказала о повышенном риске развития авитаминоза при сыроедении, несмотря на употребление большого количества фруктов и овощей. По словам специалиста, дефицит витаминов группы B12, D и железа особенно пагубно сказывается на женском организме.

«Как ни странно, у сыроедов очень часто развиваются различные авитаминозы, несмотря на увеличенное употребление в пищу овощей и фруктов. Самые опасные — это дефицит витаминов B12, D и железа... особенно для женщин, потому что B12-дефицитная анемия, железодефицитная анемия очень сильно отражаются на состоянии всего организма. Это и выпадение волос, ломкость ногтей, ухудшение кровоснабжения различных органов, нарушение цикла, неспособность к продолжению рода», — отметила специалист.

По её словам, у мужчин уровень гемоглобина в крови генетически более высокий, чем у женщин, поэтому они менее подвержены развитию анемии на фоне авитаминоза.

Вместе с тем при употреблении большого количества сырых овощей и фруктов организм подвергается большой клетчаточной нагрузке. По словам Ивановой, это может привести к росту патогенной микрофлоры и служить стартовым фактором развития воспалительных заболеваний кишечника.

Диетолог убеждена в том, что ни одна система нетрадиционного питания не будет являться сбалансированной для человека, потому что человек задуман по ферментному набору и «генетически запланирован под смешанный тип питания».

В любом случае перед тем как менять пищевые привычки, необходимо проконсультироваться со специалистом, подчеркнула Иванова.

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