Врач Терентьева рассказала о признаках нехватки витаминов группы В

Руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний «Инвитро» Екатерина Терентьева рассказала о признаках нехватки витаминов группы В.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что дефицит тиамина (витамина В1) можно заметить по повышенной возбудимости, чувству усталости, а дефицит рибофлавина (витамина В2) — по бледности кожных покровов, покраснению глаз, нечёткому зрению при ярком свете.

Нехватка витамина В3 может проявляться как слабость, быстрая утомляемость, тошнота, склонность к инфекционным заболеваниям.

Среди признаков нехватки фолиевой кислоты (витамина В9) — общая слабость, снижение работоспособности, быстрая утомляемость, раздражительность.

Как отметила Терентьева, длительный недостаток определённых витаминов может стать причиной развития авитаминоза.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал, как восполнить дефицит витамина D зимой.