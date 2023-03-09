Терапевт Тихомирова рассказала, как справиться с авитаминозом

Терапевт и диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, как справиться с весенним авитаминозом с помощью добавок и питания.

«Чтобы справиться с весенним авитаминозом, для начала желательно установить по сыворотке крови уровень базовых витаминов, таких как витамин D, B6, B9. Если сделать это по каким-либо причинам невозможно, тогда рекомендуется принимать комплексные поливитамины, посоветовавшись с врачом», — сказала врач в беседе с Life.ru.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.