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Терапевт Тихомирова рассказала, как справиться с авитаминозом

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Терапевт и диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, как справиться с весенним авитаминозом с помощью добавок и питания.
Терапевт Тихомирова рассказала, как справиться с авитаминозом
  • Gettyimages.ru
  • © Yagi Studio

«Чтобы справиться с весенним авитаминозом, для начала желательно установить по сыворотке крови уровень базовых витаминов, таких как витамин D, B6, B9. Если сделать это по каким-либо причинам невозможно, тогда рекомендуется принимать комплексные поливитамины, посоветовавшись с врачом», — сказала врач в беседе с Life.ru.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с ФАН рассказала, что для того, чтобы сбросить вес, иногда недостаточно придерживаться диеты и заниматься спортом. Первым делом нужно выявить причину лишнего веса.

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