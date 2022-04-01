Гематолог Арсенёва назвала признаки скрытой анемии

Гематолог Анастасия Арсенёва рассказала, что чувство усталости в весенний период, которое люди обычно списывают на авитаминоз, на самом деле может являться признаком дефицита железа — анемии.

Организм «включает» режим энергосбережения при нехватке железа, объяснила специалист в беседе с kp.ru.

«Основная задача железа внутри гемоглобина — удерживать и переносить кислород с кровью, от гипоксии человек погибнет, вот мозг и выкручивается. Со временем формируется привычка мало двигаться, а состояние хронической усталости перестаёт настораживать... Кроме того, при дефиците железа нарушается выработка гормона радости эндорфина, и, когда за окном нерадостная погода, людей с дефицитом железа, даже без анемии, накрывают хандра и депрессия», — объяснила специалист.

Для выявления скрытого дефицита железа Анастасия Арсенёва рекомендует сдать анализ крови на сывороточный ферритин — он показывает уровень железа в организме.

Ранее врач-диетолог Анжелика Дюваль в беседе с Nation News дала рекомендации по питанию весной.