Психолог Солдатенкова заявила, что главное в конфликте с агрессором — самообладание

Доцент кафедры психологии и педагогики Института дополнительного профессионального образования социальных работников города Москвы Марина Солдатенкова в беседе с RT рассказала, как вести себя в случае конфликта с агрессивно настроенным человеком, а также объяснила, что стоит знать и о чём важно помнить в подобных ситуациях.

По словам Солдатенковой, агрессия — это врождённая характеристика, рефлекс, который помогает человеку выжить. Неагрессивных людей не существует, проявлять агрессию — нормально, отметила она. Вопрос здесь заключается лишь в форме проявления агрессивного поведения, а также в способности совладать с ним.

«Это то, чему мы учимся в течение жизни, в отличие от всех остальных живых организмов. Агрессия выступает защитным элементом в вопросе самосохранения, поэтому бороться с ней абсолютно бесполезно. Нужно просто понимать, как себя можно скорректировать — в той степени, в какой это возможно. Скорректировать же другого человека, особенно того, который достиг взрослого возраста, невозможно», — уточнила Солдатенкова RT.

Так, если вы оказались в конфликтной ситуации, не стоит пытаться управлять ею, подчеркнула эксперт.

«Если вы видите, что человек, находящийся рядом с вами, агрессивно себя ведёт по отношению к вам или, например, придирается, отойдите в сторону и не обращайте внимания — это будет лучшим вариантом. Если же вы готовы нападать в ответ, вы получите ещё большую агрессию со стороны обидчика. Однако важно помнить: рассчитать свои силы — физические или эмоциональные — в такие моменты практически невозможно, как минимум в силу того, что вы можете просто не знать человека, который находится рядом с вами. Поэтому в таких ситуациях вести диалог может быть просто опасно, особенно в агрессивной форме, ведь агрессия порождает агрессию. Вообще, в любой ситуации самое главное — самообладание. А если вы понимаете, что агрессия по отношению к вам не совсем адекватна, то лучший вариант — бегство», — заявила Солдатенкова.

Вместе с тем важно понимать, что агрессия со стороны обидчика не направлена конкретно на вас. Не нужно после конфликта обвинять себя, заниматься самокопанием, поиском смыслов, виноватых и прочего, стоит оставить напавшего на вас наедине с его личными проблемами.

«Проблема здесь не в вас, а в агрессоре, его невоспитанности и неумении совладать с самим собой. Это очень важно понять, чтобы сохранить свой собственный ресурс», — резюмировала специалист.

Ранее сообщалось, что Измайловский суд Москвы приговорил трёх фигурантов уголовного дела об избиении мужчины в столичном метро к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима.

4 октября 2021 года в вагоне поезда московского метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя молодыми людьми. После содеянного злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал их действия как покушение на убийство.