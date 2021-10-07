СК квалифицировал резонансное избиение мужчины в метро Москвы как покушение на убийство
- РИА Новости
«Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове», — сообщили в Следственном комитете.
Как подчеркнули в ведомстве, с позиции следствия эти обстоятельства «свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления».
«Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — заявили там.
Кроме того, СК получил информацию о том, что нападавшие при задержании оказывали сопротивление сотрудникам полиции.
«При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — добавили в ведомстве.
Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела об избиении пассажира в московском метро.
По данным прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц).
У пострадавшего мужчины переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Он находится в больнице.