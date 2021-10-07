СК квалифицировал резонансное избиение мужчины в метро Москвы как покушение на убийство

Следственный комитет квалифицировал действия компании из трёх мужчин, напавших на молодого человека в вагоне московского метро, как покушение на убийство. Также в ведомстве заявили, что подозреваемые при задержании оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

«Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове», — сообщили в Следственном комитете.

Как подчеркнули в ведомстве, с позиции следствия эти обстоятельства «свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления».

«Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — заявили там.

Кроме того, СК получил информацию о том, что нападавшие при задержании оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

«При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — добавили в ведомстве.

Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела об избиении пассажира в московском метро.

По данным прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц).

У пострадавшего мужчины переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Он находится в больнице.