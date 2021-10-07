СК квалифицировал резонансное избиение мужчины в метро Москвы как покушение на убийство

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Следственный комитет квалифицировал действия компании из трёх мужчин, напавших на молодого человека в вагоне московского метро, как покушение на убийство. Также в ведомстве заявили, что подозреваемые при задержании оказывали сопротивление сотрудникам полиции.
СК квалифицировал резонансное избиение мужчины в метро Москвы как покушение на убийство
  • РИА Новости

«Согласно собранным на данный момент сведениям, агрессивно настроенная компания жестоко избивала молодого человека, который заступился за девушку. После того как потерпевший оказался на полу в собственной крови, один из нападавших продолжил наносить ему удары ногой по голове», — сообщили в Следственном комитете.

Как подчеркнули в ведомстве, с позиции следствия эти обстоятельства «свидетельствуют о совершении особо тяжкого преступления».

«Поэтому следователи квалифицировали действия нападавших по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России (покушение на убийство)», — заявили там.

Кроме того, СК получил информацию о том, что нападавшие при задержании оказывали сопротивление сотрудникам полиции.

«При этом один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик. В связи с этим в действиях злоумышленников также усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — добавили в ведомстве.

Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела об избиении пассажира в московском метро.

По данным прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц).

У пострадавшего мужчины переломы лицевой кости и носа, а также ушибы. Он находится в больнице.

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