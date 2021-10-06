Суд арестовал всех троих фигурантов дела об избиении пассажира в московском метро, сообщает прокуратура Москвы в Telegram-канале.

«Заключён под стражу третий фигурант уголовного дела об избиении мужчины в московском метро», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 26-летний мужчина арестован до 5 декабря 2021 года.

По данным прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц).