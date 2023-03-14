Суд отправил в колонию трёх фигурантов дела об избиении мужчины в метро Москвы

Измайловский суд Москвы приговорил трёх фигурантов уголовного дела об избиении мужчины в столичном метро к срокам от 8,5 до 12 лет колонии строгого режима.

«Залибекову назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет шесть месяцев колонии строгого режима, Мусалаеву — 11 лет строгого режима, Ханмагомедову — 12 лет строгого режима», — приводит РИА Новости заявление пресс-службы суда.

4 октября 2021 года в вагоне поезда московского метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами. После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал их действия как покушение на убийство.

Позднее уточнялось, что мэр Москвы Сергей Собянин поручил руководству метрополитена выделить Роману Ковалёву 2 млн рублей.