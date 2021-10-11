Пострадавший в драке в метро Москвы рассказал о своём самочувствии

Роман Ковалёв, пострадавший в драке в московском метро, рассказал о своём самочувствии.

«У меня сейчас отёк. Думаю, недели две-три ещё в больнице проведу. Никаких точных дат врачи не называют», — заявил он в беседе с телеканалом «360».

Ковалёв проходит лечение в Московской городской больнице имени Иноземцева.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице Романа Ковалёва. ЧП произошло после того, как молодой человек вступился за девушку.

Впоследствии уточнялось, что мэр поручил руководству метрополитена выделить Ковалёву 2 млн рублей.