Собянин поручил столичному метро выделить избитому пассажиру 2 млн рублей

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Мэр Москвы Сергей Собянин навестил в больнице мужчину, избитого в московском метро, и поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему 2 млн руб.
Собянин поручил столичному метро выделить избитому пассажиру 2 млн рублей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Проведал в больнице Романа, пострадавшего в результате нападения отморозков в метро. Поблагодарил за то, что вступился за девушку», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, состояние пострадавшего улучшается.

Мэр выразил благодарность девушке, которая помогла задержать бандитов.

«Поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему пассажиру помощь в размере 2 млн рублей», — добавил он.

4 октября в вагоне поезда московского метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами. После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал действия злоумышленников как покушение на убийство.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело, возбуждённое после избиения пассажира московского метро.

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