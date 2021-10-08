Песков прокомментировал инцидент с избиением пассажира в московском метро

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал уголовное дело, возбуждённое после избиения пассажира московского метро.
Песков прокомментировал инцидент с избиением пассажира в московском метро
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Как подчеркнул Песков, речь идёт о «подонках и хулиганах» и «весьма отрадно, что они быстро были задержаны».

«Мы бы не говорили о межнациональной напряжённости. Речь идёт о подонках, о хулиганах, неважно, какой они национальности. Весьма отрадно, что они были быстро задержаны, что сейчас будут выполняться все необходимые процессуальные действия в их отношении, следствие и так далее», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он призвал не «предвосхищать каких-то судебных решений», но «то, что речь идёт о подонках, — это однозначно», заключил Песков.

4 октября в вагоне поезда в московском метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами. После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

СК квалифицировал действия злоумышленников как покушение на убийство.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалёва, который проявил «активную гражданскую позицию и смелость» и заступился за девушку, «невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников».

Также наградят женщину, вызвавшую полицию.

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