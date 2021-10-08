Бастрыкин поручил наградить девушку, вызвавшую полицию во время избиения мужчины в метро

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения женщины, ставшей свидетелем жестокого избиения Романа Ковалёва, заступившегося за девушку в московском метро.

Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Отмечается, что девушка первым делом нажала тревожную кнопку в поезде.

Несмотря на собственную опасность, она побежала вслед за преступниками из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам полиции. Ее действия помогли задержать соучастников по горячим следам.

Бастрыкин принял решение наградить женщину, проявившую смелость в экстремальной ситуации, ведомственной медалью «За содействие».

Ранее девушка избитого в московском метро Романа Ковалёва Анна Ульфман в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о состоянии молодого человека и о подробностях драки.