Бастрыкин поручил наградить девушку, вызвавшую полицию во время избиения мужчины в метро

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Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения женщины, ставшей свидетелем жестокого избиения Романа Ковалёва, заступившегося за девушку в московском метро.
Бастрыкин поручил наградить девушку, вызвавшую полицию во время избиения мужчины в метро
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Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Отмечается, что девушка первым делом нажала тревожную кнопку в поезде.

Несмотря на собственную опасность, она побежала вслед за преступниками из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам полиции. Ее действия помогли задержать соучастников по горячим следам.

Бастрыкин принял решение наградить женщину, проявившую смелость в экстремальной ситуации, ведомственной медалью «За содействие».

Ранее девушка избитого в московском метро Романа Ковалёва Анна Ульфман в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о состоянии молодого человека и о подробностях драки.

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