Бастрыкин поручил наградить девушку, вызвавшую полицию во время избиения мужчины в метро
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Об этом сообщает пресс-служба СК России.
Отмечается, что девушка первым делом нажала тревожную кнопку в поезде.
Несмотря на собственную опасность, она побежала вслед за преступниками из вагона и указала на злоумышленников сотрудникам полиции. Ее действия помогли задержать соучастников по горячим следам.
Бастрыкин принял решение наградить женщину, проявившую смелость в экстремальной ситуации, ведомственной медалью «За содействие».
Ранее девушка избитого в московском метро Романа Ковалёва Анна Ульфман в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о состоянии молодого человека и о подробностях драки.