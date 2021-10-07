Девушка избитого в московском метро рассказала подробности об инциденте

Девушка избитого в московском метро Романа Ковалёва Анна Ульфман в стриме RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказала о состоянии молодого человека и о подробностях драки.

«Сейчас лучше уже (себя чувствует. — RT). Мы разговаривали, я уже к нему в больницу приезжала», — заявила она.

По её словам, у Романа «перелом носа, перелом кости под глазом и шрамы на голове».

Девушка добавила, что об инциденте с дракой ей сообщил сам молодой человек.

«Я была на работе, я с детьми работаю, он мне позвонил из метро. Говорит: «Я жду скорую». У меня шок, не знаю, что делать вообще, у меня занятие идёт. Я поехала к нему в больницу. Приезжаю — он весь в крови, вся одежда, всё было в крови», — рассказала она.

Как рассказал Анне Роман, в метро он вступился за девушку, «подошёл к одному из тех, который кричал больше всех, и ему со стороны прилетел с кулака в голову удар».

Ранее министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что трое дагестанцев, которые избили пассажира в московском метро, этим поступком дискредитируют молодёжь республики, а также «позорят своё имя и свои семьи».

4 октября в вагоне поезда в московском метро 25-летний пассажир был избит в ходе конфликта с тремя мужчинами.

После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.