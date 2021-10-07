Медалью «Доблесть и отвага»: Бастрыкин поручил наградить заступившегося за девушку в московском метро мужчину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о награждении ведомственной медалью «Доблесть и отвага» 25-летнего Романа Ковалёва, заступившегося за девушку в московском метро. Сейчас молодой человек находится в больнице: оскорблявшие девушку мужчины жестоко избили его. В отношении нападавших СК возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подготовить документы для награждения Романа Ковалёва ведомственной медалью «Доблесть и отвага». 4 октября молодой человек в московском метро заступился за девушку, к которой пристали трое мужчин, и был жестоко ими избит.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку. Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас хулиганы, напавшие на молодого человека, задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ, сообщает CК.

Кроме того, в отношении нападавших возбуждено дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

«Один из них угрожал, демонстрируя двум полицейским колющий предмет, похожий на нож, а другой достал перцовый баллончик», — говорится в сообщении.

Избиение и задержание

Как ранее рассказывал RT, 6 октября в интернете появилось видео, снятое в одном из вагонов поезда на перегоне между станциями «Измайловская» и «Первомайская».

На записи, сделанной одним из очевидцев драки, видно, как трое мужчин жестоко избивают молодого человека. Даже когда тот падает и, не оказывая сопротивления, лежит на полу, его продолжают бить по голове.

При этом на видео слышно, как один из напавших кричит на других пассажиров, требуя не вмешиваться и выкрикивая угрозы в их адрес.

Вскоре выяснилось, что сам конфликт, начала которого на опубликованном видео нет, произошёл после того, как одна из пассажирок сделала мужчинам замечание за слишком громкое поведение. В ответ хулиганы начали её оскорблять.

За девушку вступился 25-летний Роман Ковалёв, после чего хулиганы напали на него.

Как рассказали в столичном главке МВД, сотрудники полиции задержали злоумышленников менее чем через десять минут после того, как очевидцы сообщили им о происшествии.

7 октября в сети появились кадры задержания, снятые одним из очевидцев. На записи видно, как полицейские удерживают на асфальте одного из хулиганов, в ответ он громко кричит. Сотрудникам даже пришлось объяснять одному из прохожих, что они задерживают дебоширов, которые устроили драку в метро.

Как отмечают в столичном главке, во время задержания один из дебоширов угрожал ножом.

Сейчас дебоширы — 22-летний Магамаали Ханмагомедов, 21-летний Ибрагим Мусалаев и 26-летний Гасан Залибеков — находятся в СИЗО. По данным СМИ, все они — уроженцы Дагестана. 6 октября Черёмушкинский суд Москвы вынес постановление об их аресте на два месяца.

Состояние пострадавшего

Вместе с тем Романа Ковалёва после драки доставили в больницу. В интервью журналистам он рассказал, что в тот вечер ездил знакомиться с родителями своей невесты, а когда ехал назад, произошёл этот конфликт.

Также по теме «Начали на девушку наезжать»: что известно об обвиняемых в избиении пассажира в московском метро В Москве суд арестовал троих мужчин, которые жестоко избили в вагоне метро 25-летнего Романа Ковалёва. Молодой человек заступился за...

«Они громко, вызывающее себя вели. Мне на «Первомайской» надо было выходить, девушка попросила себя вести потише, они начали агрессивно себя вести, я решил заступиться. От кого-то сбоку прилетело. Они на трёх сиденьях сидели. Кулаком прямо под челюсть — я не отключился, но осел», — вспоминал он в беседе с журналистами РЕН ТВ.

Также молодой человек отметил, что другие пассажиры не стали ему помогать, убежали в другую часть вагона, возможно, испугавшись агрессии преступников.

При этом, как он сказал в беседе с телеканалом «Звезда», ему повезло, что он не получил тяжёлых травм.

«Мне несколько раз прилетело и в висок, и в челюсть. Хорошо, что ничего из этого не было сломано... У меня ещё голова как орех», — пояснил Роман.

По его словам, когда отёки спадут, ему предстоит операция — ему будут вправлять нос. Также есть вероятность, что придётся корректировать зрение.

Ранее RT удалось поговорить с девушкой Романа Анной. Она рассказала, что молодой человек приехал в столицу из Воронежской области, в Москве работает барменом. Сразу после драки, по словам девушки, Рому госпитализировали.

«Сейчас ему уже лучше. Нос переломан и кость под глазом», — рассказала она.

В свою очередь, коллега Романа, Александр, рассказал, что пострадавший молодой человек — «хороший парень, добрый и отзывчивый».

«На него это похоже, что он заступился за девушку, он из тех, кто не остался бы в стороне. Не знаю, слышал, связывалась ли девушка с ним, но я думаю, что эта ситуация афишируется, она попробует с ним связаться», — сказал он RT.