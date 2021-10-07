Власти Дагестана осудили инцидент с избиением пассажира в московском метро
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Он отметил, что министерство осуждает такое поведение. По мнению министра, родным и близким этих молодых людей «сейчас бесконечно стыдно за своих детей».
«Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят своё имя и свои семьи», — заявил Муслимов.
Министр рассказал, что информация об инциденте с избиением широко распространилась в социальных сетях. По его словам, инцидент вызывает однозначное неприятие в дагестанском обществе.
По его словам, подобное «низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики».
Ранее Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин, которые 4 октября избили в вагоне метро 25-летнего пассажира.
Молодой человек заступился за девушку, к которой пристали трое мужчин, и был жестоко ими избит.
После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.
В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.