Власти Дагестана осудили инцидент с избиением пассажира в московском метро

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что трое дагестанцев, которые избили пассажира в московском метро, этим поступком дискредитируют молодёжь республики, а также «позорят своё имя и свои семьи».

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что министерство осуждает такое поведение. По мнению министра, родным и близким этих молодых людей «сейчас бесконечно стыдно за своих детей».

«Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят своё имя и свои семьи», — заявил Муслимов.

Министр рассказал, что информация об инциденте с избиением широко распространилась в социальных сетях. По его словам, инцидент вызывает однозначное неприятие в дагестанском обществе.

По его словам, подобное «низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики».

Ранее Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин, которые 4 октября избили в вагоне метро 25-летнего пассажира.

Молодой человек заступился за девушку, к которой пристали трое мужчин, и был жестоко ими избит.

После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.