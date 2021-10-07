Власти Дагестана осудили инцидент с избиением пассажира в московском метро

Короткая ссылка
Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов заявил, что трое дагестанцев, которые избили пассажира в московском метро, этим поступком дискредитируют молодёжь республики, а также «позорят своё имя и свои семьи».
Власти Дагестана осудили инцидент с избиением пассажира в московском метро
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что министерство осуждает такое поведение. По мнению министра, родным и близким этих молодых людей «сейчас бесконечно стыдно за своих детей».

«Очень неприятно, что своими поступками такие безответственные люди дискредитируют дагестанскую молодёжь, позорят своё имя и свои семьи», — заявил Муслимов.

Министр рассказал, что информация об инциденте с избиением широко распространилась в социальных сетях. По его словам, инцидент вызывает однозначное неприятие в дагестанском обществе.

По его словам, подобное «низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики».

Ранее Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин, которые 4 октября избили в вагоне метро 25-летнего пассажира. 

Молодой человек заступился за девушку, к которой пристали трое мужчин, и был жестоко ими избит.

После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить