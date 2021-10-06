В Москве арестован мужчина по делу об избиении пассажира в вагоне метро

Суд в Москве арестовал Магамаали Ханмагомедова по делу об избиении пассажира в одном из вагонов столичного метро, ещё двоим предполагаемым соучастникам нападения мера пресечения пока не избрана.

По данным прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений.

«В суд поступило три материала об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Магамаали Ханмагомедов арестован на два месяца, два других слушают», — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Черемушкинского суда Зоя Кравцова.

Двое других подозреваемых — Ибрагим Мусалаев и Гасан Залибеков.

Как сообщал источник агентства в правоохранительных органах, все трое имеют судимости по статьям о краже и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

У пострадавшего мужчины переломы лицевой кости и носа, а также ушибы, говорится в сообщении. Он находится в больнице.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство, совершённое группой лиц).