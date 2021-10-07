В ОНК рассказали об условиях содержания арестованных по делу об избиении в московском метро

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Трое уроженцев Дагестана, арестованных по делу об избиении в столичном метро пассажира Романа Ковалёва, помещены в СИЗО-7. Об этом RT сообщил член ОНК Москвы Константин Ким, посетивший изолятор.
В ОНК рассказали об условиях содержания арестованных по делу об избиении в московском метро
  • РИА Новости

«Все трое помещены на время карантина в карцерные помещения. Один из них, Ибрагим Мусалаев, сказал, что в камере не работают батареи и холодно, а также говорит, что плохо переносит одиночное содержание. У двух других претензий к условиям содержания нет», — сказал правозащитник.

Ким рассказал, что лишь один арестованный — Магомедали Ханмагомедов — признает, что наносил удары Ковалеву.

«Убить не хотел, признаю, что дрались (с Ковалёвым) один на один», — привел Ким слова арестованного, который утверждает, что в СМИ была опубликована неполная видеозапись случившегося.

По словам Кима, Ибрагим Мусалаев утверждает, что сам он Ковалёва не бил, а только оттаскивал его и что раскаивается и готов возместить ущерб потерпевшему.

Третий арестованный заявил, что вину признаёт частично: «Виноват в том, что не остановил драку».

Все трое, несмотря на то что ранее судимы, говорят, что конфликт в метро возник случайно, а в местах лишения свободы они не бывали.

«По словам Залибекова, он был осуждён за кражу, но приговорён к штрафу в 6 тыс. руб., Ханмагомедов за кражу получил, с его слов, условный срок, а Мусалаев заявил, что его дело о нанесении телесных повреждений закончилось примирением сторон и в СИЗО они якобы оказались впервые и с трудом привыкают к обстановке», — добавил собеседник.

Ранее RT сообщил, что Черёмушкинский суд Москвы по ходатайству следствия арестовал троих мужчин, которые 4 октября избили в вагоне метро 25-летнего пассажира. 

Молодой человек заступился за девушку, к которой пристали трое мужчин, и был жестоко ими избит.

После избиения злоумышленники попытались скрыться, но их удалось оперативно задержать.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело.

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