Бастрыкин поручил наградить мужчину, заступившегося за девушку в метро Москвы
- РИА Новости
«Не вступая в конфликт, он сделал замечание, за что был жестоко избит агрессивно настроенной к окружающим компанией. Мужчине продолжали наносить удары, даже когда тот уже лежал на полу в луже крови. Пострадавший остаётся в медицинском учреждении», — сообщили в ведомстве.
В СК принято решение наградить мужчину, проявившего неравнодушие и храбрость, ведомственной медалью «Доблесть и отвага».
Ранее суд арестовал всех троих фигурантов дела об избиении пассажира в московском метро.
По данным прокуратуры, вечером 4 октября в вагоне поезда между станциями «Измайловская» и «Первомайская» трое мужчин избили 25-летнего пассажира из хулиганских побуждений. Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК («Хулиганство, совершённое группой лиц»).
Позднее Следственный комитет квалифицировал действия злоумышленников как покушение на убийство. Также в ведомстве заявили, что подозреваемые при задержании оказали сопротивление сотрудникам полиции.